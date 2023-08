Iachini: "Incomprensibile la vicenda Castrovilli, ma credo possa essere un rinforzo in più per la Fiorentina"

A Radio Sportiva ha parato l'ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini, intervenendo su vari temi di casa viola. Queste le sue parole:

“Non riesco a capire come Castrovilli, dopo aver giocato in Italia post infortunio, non sia stato ritenuto idoneo in Premier League. Mi dispiace molto per lui. Credo che anche lui alla fine possa essere un rinforzo in un mercato in cui la Fiorentina sta facendo vedere di voler alzare l'asticella con l'acquisto di giocatori di caratura internazionale"