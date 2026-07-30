Bove: "Voglio tanto bene alla Fiorentina, a Firenze e ai tifosi viola. Gli auguro il meglio, li seguirò da Londra"

L'ex Fiorentina Edoardo Bove, ieri protagonista e capitano del Watford nell'amichevole contro i viola, ha mandato un messaggio alla tifoseria gigliata dopo il match attraverso i canali social del club fiorentino.

Le parole di Bove

“Per me è stata una grandissima emozione rivedere tutti o gran parte dei miei compagni, lo staff e persone con le quali ho vissuto momenti importanti. Sono davvero contento”.

Sul matc h

"E’ stato un buon test per entrambe le squadre, auguro il meglio alla Fiorentina perché voglio bene a loro, a Firenze e ai tifosi. Li seguirò anche da Londra".