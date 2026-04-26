Milan e Juventus non si fanno mai male e la partita finisce come sempre: lotta Champions apertissima. La nuova CLASSIFICA di Serie A

E' finita come al solito il posticipo tra Milan e Juventus: uno 0-0 noioso e classico ormai di questa triste Serie A. E' la quarta volta negli ultimi cinque scontri tra le due formazioni che la gara termina senza reti. Un risultato che lascia però apertissima la lotta Champions alle spalle dell'Inter capolista: i bianconeri restano al quarto posto con appena tre lunghezze su Como e Roma, la prossima avversaria della Fiorentina.

La nuova classifica di Serie A

Inter 79, Napoli 69, Milan 67, Juventus 64, Roma 61, Como 61, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Parma 42, Torino 41, Genoa 39, Fiorentina 37, Cagliari 33, Lecce 29 Cremonese 28, Verona 19, Pisa 18.