Ferrari: "Sembrava che Commisso volesse dare fastidio, in realtà diceva solo la verità perché voleva cambiare il calcio"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha ricordato il presidente Rocco Commisso alla presentazione del Golden Boy. Queste le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Rocco è arrivato come un uragano, con la sua semplicità dei suoi modi di fare. Aveva tante idee e tanta voglia di cercare di rendere il calcio più fruibile per i ragazzi e le ragazze, da qui nasce il Viola Park. E poi voleva lasciare qualcosa di importante a Firenze, a volte sembrava che volesse dare fastidio ma in realtà voleva solo dire le cose come stavano per migliorare il calcio”.

“Rocco voleva lasciare qualcosa di importante a Firenze”

Un ricordo? “Da quando è stato realizzato il Viola Park, Rocco passava le giornate con noi, andava in giro da solo con la macchina per il centro sportivo. Guardava gli allenamenti delle bambine e parlava con tutti i ragazzi. Aveva sempre un saluto affettuoso per tutti”.

“La Fiorentina farà presto 100 anni: ci sarà tempo per ricordare Rocco”

Come sarà ricordato tra vent'anni? “Non lo so. Il 29 agosto la Fiorentina festeggerà 100 anni di storia, sicuramente ci sarà tempo anche per ricordare Rocco. Spero che venga ricordato come un visionario che è riuscito a fare qualcosa di importante a Firenze. Mi auguro che ci sia un ricordo di una persona che ha dato tutto se stesso per lasciare al meglio questa città. Mi ha lasciato dei ricordi ogni giorno. Non voleva che si chiudessero mai le porte con nessuno, voleva ponti aperti perché ognuno merita una seconda chance e questo ci è servito per tutti i tipi di rapporti”.