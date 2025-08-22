Riparte subito verso la Serie D un giovane terzino arrivato quest'estate alla Fiorentina. Prima esperienza in prestito nel calcio dei grandi
Avventura in Serie D per un giovanissimo terzino della Fiorentina, che lascia la squadra Primavera per approdare al Grosseto, nel calcio dei grandi.
Il nome
Andrea Santarelli, terzino destro viola classe 2007 lascia la squadra viola dopo essere arrivato quest'estate a Firenze e dopo l'esperienza in D al Foligno e prima della primavera della Salernitana.
La formula dell'operazione
Cessione in prestito per un giovane di prospettiva che tornerà in viola tra un anno con tanta esperienza in più. Lo scrive grossetosport.it.
