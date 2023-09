Nardella: "A breve inizieranno i lavori della tramvia Firenze-Bagno a Ripoli. Accordo con le imprese in dirittura d'arrivo"

In tema Viola Park assume un ruolo fondamentale la questione tramvia, con la nuova linea che arriverà a Bagno a Ripoli passando proprio davanti al centro sportivo della Fiorentina. Di ciò ha parlato il sindaco di Firenze Dario Nardella: “Entro martedì della prossima settimana porterò in giunta la delibera per l'inizio dei lavori della linea tranviaria Firenze-Bagno a Ripoli”.

E poi: “Stiamo per concludere l'accordo con le imprese, cominceremo proprio dal parcheggio scambiatore vicino al Viola Park e dal nuovo ponte in zona quartieri 2 e 3”.