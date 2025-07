Un classe 2009 della Fiorentina, finito anche nel giro della Nazionale, fa ritorno al suo club d'origine. I dettagli

Dopo due stagioni trascorse con maglia viola addosso, il giovane Lorenzo Marrone torna al Pescara. Il difensore classe 2009 ha firmato infatti con la società abruzzese, neopromossa in Serie B, la stessa società dal quale lo aveva prelevato la Fiorentina nel 2023.

Terzino destro o centrocampista all'occorrenza, Marrone era stato convocato anche dalla Nazionale Under 16 per il Torneo dei Gironi lo scorso gennaio. E allora non possiamo che fargli un grosso in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera.