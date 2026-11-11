Non sarà Mastantuono l'erede di Messi: la decisione di Scaloni sul 'numero della discordia'

Si avvicinano a grandi falcate gli impegni internazionali per i giocatori della Fiorentina chiamati a rappresentare i propri paesi: fra questi anche Mastantuono che, con la sua Argentina, sarà impegnato in due amichevoli contro Uruguay e Costa Rica. Intanto, su ESPN, il tema in ambito Albiceleste torna ad essere quello di un'eredità pesante.

Provaci ancora Franco

Infatti, in Argentina si torna a parlare della nuova paternità della tanto agognata maglia numero 10, appartenuta a Messi prima del suo ritiro dalla Nazionale. Se nei giorni precedenti al suo addio sembrava configurarsi una lotta fra i due talenti del calcio argentino in rampa di lancio, vale a dire Nico Paz e Mastantuono, le ultime notizie danno per certo un altro pretendente, che sostituisce proprio l'esterno in prestito alla Fiorentina.

Le parole di Scaloni

Lo riporta ESPN: sebbene la numero dieci rimarrà vacante per queste due amichevoli, a contendersela nella prima partita ufficiale in calendario saranno Nico Paz e… Lautaro Martinez. ‘Snobbato’, quindi, Mastantuono, che dovrà accontentarsi di un altro numero: Scaloni, il CT della Nazionale, ha detto in merito alla questione che “anche nelle prossime partite di qualificazione non rimarrà fissa, ma l'idea è che la porti uno che sappia quanto è bello indossarla. Per ora non abbiamo deciso chi”.