Per un Kean recuperato, c'è un Gosens per il quale servirà portare pazienza. Il lavoro di Vanoli in vista della Juventus

La Fiorentina continua a lavorare in vista dell'impegno di sabato, al Franchi, contro la Juventus. Una sorta di data zero per Paolo Vanoli, che in queste due settimane di pausa ha avuto per la prima volta davvero modo di lavorare con la squadra, visto che alla partita con il Genoa era arrivato di fatto dopo un solo giorno di allenamento.

Kean di nuovo in gruppo

Oggi per l'ultima volta la squadra svolgerà doppia seduta, mentre domani e venerdì ci sarà un solo allenamento. Nei giorni scorsi Vanoli s'è concentrato molto sulla fase difensiva, mentre da oggi lavorerà in maniera approfondita sull'attacco complice anche il rientro in gruppo, da ieri, di Moise Kean.

Per Gosens serve pazienza

Torna totalmente a disposizione dunque il numero 20 viola, pronto a scendere in campo dal primo minuto insieme a Gudmundsson. Lo stesso non si può dire di Robin Gosens, che non sarà neanche in panchina sabato e probabilmente salterà anche la partita successiva contro l'Atalanta.