Nell'anticipo del venerdì sera dell'undicesima giornata il Pisa vince la sua prima partita in campionato contro la Cremonese per 1-0.

La cronaca della gara

Dopo un primo tempo e una parte della ripresa giocata alla pari con tate occasioni per entrambe le squadre sblocca la gara per i padroni di casa al 75' Tourè, che di testa raccoglie il cross di Tramoni e spedisce il pallone in porta. Tre minuti dopo nerazzurri vanno vicini al raddoppio con un colpo di testa dell'ex viola Nzola. I grigiorossi provano a cercare il pareggio anche nei minuti finali, ma alla fine il Pisa trova una vittoria che mancava da maggio, e anche in quell'occasione aveva battuto la Cremonese all''Arena Garibaldi' in Serie B.

Come cambia la classifica

Con questa vittoria il Pisa allenato da Gilardino sale a quota 9 in classifica, staccando la Fiorentina, ferma a 4, di cinque lunghezze; i viola sono quindi al momento l'unica squadra a non aver vinto ancora una partita in campionato assieme al Verona. La Cremonese resta invece a metà classifica a quota 14.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 22, Inter 21, Roma 21, Milan 21, Bologna 18, Juventus 18, Como 17, Udinese 15, Lazio 15, Cremonese 14, Atalanta 13, Sassuolo 13, Torino 13, Cagliari 9, Lecce 9, Pisa 9, Parma 7, Genoa 6, Verona 5, Fiorentina 4.