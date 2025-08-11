C'è anche la Fiorentina sul seguitissimo Gustavo Sá. Ecco quanto lo valuta il Famalicao

Come riporta l'esperto di mercato Rudy Galetti, c'è anche la Fiorentina su Gustavo Sá, giovane trequartista classe 2004 di proprietà del Famalicao, club portoghese.

Tante concorrenti

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche di Roma, Atalanta e Como, che si sono fatte avanti per lui in modo concreto. Sá ha già segnato il suo primo gol stagionale nella prima giornata giocata contro il Santa Clara.

La valutazione

Il Famalicao lo valuta 15 milioni di euro, ma è aperto alle trattative perché non vuole bloccarne la crescita sportiva.