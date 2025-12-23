Favasuli: "Questa è la mia miglior stagione. Ritrovare Aquilani è stata una fortuna, mi ha cambiato la vita da calciatore"

Costantino Favasuli, esterno della Fiorentina in prestito al Catanzaro, ha parlato in un'intervista a gianlucadimarzio.com, intervenendo anche sulla sua stagione e sul rapporto con Aquilani, ritrovato in giallorosso dopo l'esperienza comune a Firenze.

Sulla sua annata

“Siamo reduci da quattro vittorie consecutive e questo ha cambiato il volto della squadra e anche l’umore dello spogliatoio. Oggi il gruppo è più compatto, consapevole e affamato. La qualità dei giovani arrivati quest’anno è alta e il lavoro quotidiano fa la differenza, dentro e fuori dal campo. Si tratta della mia miglior annata, non posso permettermi cali di tensione, perché ci sono obiettivi di squadra e personali da raggiungere. Ho già migliorato i numeri dello scorso anno, ma devo continuare a fare più gol e assist".

Sul rapporto con Aquilani

“Ho conosciuto il mister ai tempi della Fiorentina, quando giocavo da trequartista, é stato lui a capire le mie potenzialità e a spostarmi sulla fascia sinistra in Primavera. Quella scelta mi ha cambiato la vita, mi ha permesso di esaltare rapidità e tecnica in un ruolo moderno. Ritrovarlo a Catanzaro è stata una fortuna, conosce perfettamente il mio modo di giocare e sa come stimolarmi ogni giorno. Mi ha trasformato come calciatore e sentirsi capito da chi guida la squadra è fondamentale”.

La prima chiamata in Nazionale Under 21

“È stata un’emozione fortissima. Spero un giorno di esordire, ma adesso la mia priorità è il Catanzaro”. Senza fretta, ma con ambizione: “Il sogno è arrivare in Serie A. Voglio dare tutto me stesso, crescere passo dopo passo e non avere rimpianti”