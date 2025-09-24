Intervenuto a Radio Bruno, l'ex attaccante viola Ciccio Graziani ha analizzato l'avvio di stagione della Fiorentina, affrontando vari temi di casa gigliata e mostrandosi fiducioso sul prosieguo dell'annata della squadra di Pioli.

“Kean e Piccoli sono due ottimi calciatori, Kean tra gli attaccanti più forti in Italia. Piccoli ha fatto bene a Cagliari e alla Fiorentina potrebbe fare ancora meglio. Sono compatibili per giocare insieme, Pioli deve trovare la giusta sinergia, a questi livelli è facile trovare come integrarsi. Se si hanno gli attaccanti bravi, perchè non vanno fatti giocare insieme? La Fiorentina è molto più forte dell’anno scorso, i risultati per ora non danno ragione, ma è solo l’inizio. Per come ha operato la società e la qualità dei calciatori arrivati, la Fiorentina può arrivare tra le prime cinque”.

‘Può succedere, aspettiamo a fare bilanci’

“Non condivido il disfattismo dopo quattro giornate, alla decima potremo trarre un bilancio più indicativo. Non sono sorpreso, può succedere. Il Milan ha iniziato perdendo in casa con la Cremonese. A Cagliari avevamo praticamente vinto, poi abbiamo subito il pari per un infortunio di De Gea, che di solito il risultato te lo salva. L’unica vera partita toppata è stata quella col Napoli, e le ragioni possono essere molteplici. La Fiorentina non parte battuta contro nessuno, è competitiva ma non riesce a fare punti”.

‘La Fiorentina può risalire, Pioli ha esperienza: diamogli tempo’

“Ci sono tutti i presupposti per raddrizzare la stagione e sono sicuro che la Fiorentina lo farà. Preparazione fatta male? Come si fa a pensare che staff che hanno organizzato tantissimi ritiri possano sbagliare i lavori da fare? Il lavoro fisico è quello, non si sbaglia. Pioli ha alle spalle vittorie importanti ed esperienza, bisogna dargli tempo. Gudmundsson non ha mai avuto continuità, ma è un ottimo calciatore. Ci aspettiamo di più da lui, sicuramente. Col Pisa voglio vedere una Fiorentina che scende in campo con la voglia di fare risultato, con grande impegno".