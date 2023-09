Basile: "Temo che Antognoni abbia detto la verità su Nico Gonzalez. Fa male, ma non si può azzerare il dissenso"

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha commentato così su Facebook le dichiarazioni dei giorni scorsi di Giancarlo Antognoni su Nico Gonzalez: "Ma perché prendersela se il Capitano dice la sua? Non bastano il canale ufficiale, le interviste di plastica o quelle con gli inchini per sentirsi rassicurati? Volete azzerare il dissenso?

Antognoni, come in campo, continua a portare questa differenza. Alcune cose che dice non le condivido. Questa, per esempio, su Gonzalez è un'entrata a piedi uniti sul mio entusiasmo, ma il fatto che mi faccia male non significa che non possa essere vera. Anzi, visto il calcio moderno, temo sia una verità quasi banale. Ormai accetto di vedere le parole "a vita" insieme a "Fiorentina" solo se a parlare è un tifoso.

Le osservazioni del Capitano mi fanno riflettere anche quando non le condivido. Anzi, soprattutto quando non mi piacciono. Sentire i pappagalli dei social, invece, quella sì è una perdita di tempo".