Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juventus. Il tecnico dei lariani ha parlato del mercato del club, soffermandosi anche su Jonathan Ikone, ala francese arrivata in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina.

“Ci sono tanti nuovi, è una sfida anche per me. Tutti si devono riadattare, iniziare da capo. In estate all’ultimo giorno di mercato sono arrivati in sette, ora di nuovo. Ma si riparte, ogni sei mesi creiamo una squadra nuova. Per questo portiamo giocatori pronti per inserirsi sin da subito. Sono tutti pronti, compreso Douvikas”. Ikone? è diverso da Fadera, è più un esterno puro, secondo me è molto forte, ha un talento importante. Quando non trova il potenziale e non riesce a esprimerlo credo di poterlo aiutare. Se ha capito il messaggio, se torna l’Ikonè che io conosco, sarà una grande scoperta".