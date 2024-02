La probabile formazione della Fiorentina: scelte obbligate in difesa, Arthur parte dalla panchina. Torna Nico dall'inizio? Dubbi davanti

Italiano studia la formazione da mettere in campo contro il Frosinone. Scelte obbligate in difesa dove saranno assenti sia Parisi che Ranieri, oltre a Christensen. In porta dunque Terracciano, con Faraoni favorito sulla destra al posto di Kayode, Milenkovic, Quarta e Biraghi. A centrocampo recupera Arthur, ma dovrebbe partire dalla panchina. Favorita a centrocampo la coppia Mandragora-Duncan. Dubbi davanti con Bonaventura che dovrebbe prendersi il suo ruolo da trequartista con ai lati il rientrante dal primo minuto Gonzalez e Ikone. Davanti favorito Beltran. Occhio però anche alla soluzione che prevede l'argentino sulla trequarti e Belotti davanti, con Bonaventura a riposo.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Faraoni, Quarta, Milenkovic, Biraghi, Duncan, Mandragora, Gonzalez, Bonaventura, Ikone, Beltran