Torna a parlare Edoardo Bove, ex Fiorentina, dopo la realizzazione della legge a lui intitolata. Ecco le sue parole a Radio2 Social Club: "Ci sono già associazioni e fondazioni che lavorano per la promozione del primo soccorso, per amplificare l'informazione su problematiche cardiache. Ci sono tre aspetti fondamentali: abbassamento dell’iva dal 22% al 5% sui defibrillatori, obbligo di corsi di primo soccorso nelle scuole -e per un determinato tipo di professioni- e obbligo di corsi di primo soccorso per prendere la patente. Su questo argomento c’è un po’ di disinformazione, ma io ero il primo a non essere sufficientemente informato prima che mi succedesse. Così ho avuto molta più attenzione per la causa”.

“Non importa dove, come, quando… Voglio tornare a giocare a calcio. E sono contento”

Com'è il regolamento calcistico in Italia? “In altri campionati è permesso di giocare con il mio amico defibrillatore, qui c'è un tipo di regolamento diverso. Ma io sono tranquillo. Per me l'importante, al di là di dove, quando e come, è tornare a giocare a calcio. Ho avuto la possibilità di vederne tanto da fuori, ma mi sono staccato da una parte di me. Io calendarizzavo la vita, vivevo la settimana in base alla partita. Almeno ho rivisto le mie priorità e sono contento. Posso mettere nuovamente il calcio al centro della vita”.

“Posso rimettere il calcio al centro della vita. Con Cobolli…”

Sull'amicizia con Flavio Cobolli: “Giocavo contro di lui da quando avevamo 12-13 anni. Si vedeva già la sua predisposizione. Eravamo anche compagni di squadra, con la Roma, però poi lui ha scelto il tennis mentre io ho proseguito con il calcio. Credo che alla fine entrambi abbiamo fatto la scelta giusta”.

“La Roma sta andando benissimo. Scongiuri? Più o meno come Mancini”

Sulla ‘sua’ Roma: “Questo, per ora, è un bellissimo percorso. Anche se è ancora presto per parlare, ci sono ancora tante partite da giocare. Scongiuri? Avete visto il video di Gianluca Mancini (dove scongiura, ndr)? Più o meno la stessa reazione”.