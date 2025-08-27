Prosegue la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Fiorentina-Polissya. L'allenatore viola ha parlato della formazione e di altri aspetti, dal campo al mercato.

“Abbiamo giocato solo il primo tempo, la gara di domani non va sottovalutata e la formazione sarà la migliore che riterrò in base alle condizioni dei giocatori. Sceglierò domani tra De Gea e Martinelli. Il mercato? Col club son stato chiaro, mancano gli ultimi giorni, se potremo inserire giocatori in grado di migliorarci e alzare il livello, più funzionali, lo faremo. Altrimenti rimarremo così”.

“Fagioli è un costruttore di gioco, è dinamico, vede la giocata, è bravo tecnicamente, sa verticalizzare e dettare i tempi. In questo momento credo sia il giocatore con le caratteristiche più adatte per svolgere quel ruolo. Vediamo le nostre prestazioni, gli equilibri da trovare sono tanti. In questo momento giocare tanto ci aiuta, sono le partite che ti dicono a che livello sei”.

“Fortini è arrivato che doveva ancora smaltire un infortunio e non ha sfruttato le prime due settimane di lavoro, ora sta bene. Credo che possa rimanere con noi per crescere, ha buone qualità tecniche, buona gamba, ha velocità. Può giocare sia a destra che a sinistra”.