Un altro protagonista dello scudetto Primavera è pronto al salto nei professionisti... direttamente in Serie B

Un altro giovane della Fiorentina è pronto a fare la sua prima esperienza nel calcio professionistico. Ed è un salto non da poco quello che aspetta Mevale Kone, esterno d'attacco classe 2007 che giocherà addirittura in Serie B.

Destinazione Verona

Per lui infatti si prospetta il trasferimento all'Hellas Verona, club retrocesso proprio lo scorso anno nella serie cadetta. Come di consueto in questi casi la formula è quella del prestito e nelle prossime ore - riporta calciohellas.it - è attesa l'ufficialità.

Una grande stagione

Kone è stato grande protagonista dello scudetto della Primavera di Galloppa, con la quale ha collezionato 29 presenze, 3 gol e 4 assist. Si è tolto inoltre la soddisfazione di vincere, con la formazione under 18, la Viareggio Cup.