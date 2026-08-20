UFFICIALE: continua la diaspora dei giovani viola. Sturli approda in prestito ad una nobile decatuta

Un altro giovane della Fiorentina è pronto a lasciare temporaneamente il club viola per fare esperienza altrove. Si tratta dell'esterno d'attacco classe 2007 Edoardo Sturli, che nella prossima stagione giocherà in prestito al Chievo Verona, in Serie C.

La crescita in viola

Sturli è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e due stagioni fa ha fatto il suo esordio nel calcio dei grandi, scendendo in campo in Serie D con la maglia dell'Aquila Montevarchi. Successivamente è rientrato alla Fiorentina, dove ha contribuito alla conquista dello scudetto con la Primavera.

Il comunicato

La società viola ha ufficializzato così il trasferimento:

«ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe 2007 Edoardo Sturli al ChievoVerona per la stagione 2026/27».