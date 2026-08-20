Pasqual chiama quattro giovani viola per la Telki Cup. Fra loro anche il gioiellino che sta facendo innamorare Firenze...

Prende ufficialmente il via il nuovo ciclo della Nazionale Under 17. I campioni d'Europa in carica sono attesi in Ungheria per la 45ª edizione della Telki Cup, in programma dal 26 al 30 agosto. A guidare gli Azzurrini c'è l'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual, che ha selezionato un gruppo di 22 elementi per la spedizione continentale.

I giovani viola

Per le sfide contro la Turchia, l'Arabia Saudita e la Turchia, Pasqual ha convocato anche quattro giovanissimi giocatori viola: il difensore Barbone, il centrocampista Bernamonte e gli attaccanti Egharevba e Croci.

I convocati di Manuel Pasqual

Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Costante (Inter), Rondelli (Atalanta).

Difensori: Barbone (Fiorentina), Bacuzzi (Milan), Cafasso (Lecce), Colombo (Parma), Damonte (Genoa), Ghiotto (Juventus), Mazzotta (Juventus), Samà (Juventus).

Centrocampisti: Bernamonte (Fiorentina), Ferri (Inter), Norelli (Cremonese), Scaglione (Genoa), Schiffini (Cagliari), Tufaro (Juventus).

Attaccanti: Borsa (Milan), Cauli (Como), Croci (Fiorentina), Dos Santos Braga (Roma), Elena (Lazio), Erhunmwun Egharevba (Fiorentina).