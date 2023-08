Ecco l'offerta del Real Betis per Martinez Quarta. Ma la formula non convince totalmente la Fiorentina

Sul tavolo dei dirigenti della Fiorentina è arrivata l'offerta per Lucas Martinez Quarta da parte del Real Betis. Il club spagnolo ha proposto ai viola una cessione dell'argentino in prestito oneroso con diritto di riscatto, che può diventare obbligo in base alle presenze. Il valore totale dell'operazione arriverebbe a 10 milioni totali.

Come riporta tuttomercatoweb.com, però, la formula non sembra stuzzicare più di tanto la Fiorentina, che a queste condizioni non sembra intenzionata a voler cedere il difensore. Le ultime ore di mercato, però, potrebbero vedere l'offerta del Betis migliorare, soprattutto nel caso in cui si sbloccasse la cessione di Luiz Felipe in Arabia. Dal canto suo, la società gigliata, sta già monitorando alcuni profili in caso di addio del centrale sudamericano.