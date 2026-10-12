Malusci: "Fagioli doveva andare via, nell'idea della Fiorentina non doveva giocare con Oulaï. Credo in questa squadra"

L'ex Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno della partita della squadra viola contro il Genoa.

Le parole di Malusci

“A me non piacciono i disfattismi. In questo momento vorrebbe dire togliere qualcosa alla squadra e non credo sia giusto. Abbiamo sbagliato l'approccio sabato, ma voglio guardare la parte buona, quindi al secondo tempo che abbiamo fatto. In questa squadra ci credo, anche se è giovane”.

Sulla squadra

“Queste sconfitte fanno parte del processo di crescita. La classifica? Non dobbiamo guardarla, ci si penserà più in qua. Errore grossolano di Ranieri sul primo gol. Oulai e Fagioli? Nicolò doveva andare via, nell'idea della Fiorentina non dovevano giocare insieme”.