Febbraio devastante per Palladino e la sua Atalanta: è lui l'allenatore del mese
Raffaele Palladino. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Lega Serie A ha appena annunciato l'allenatore del mese di febbraio. Il vincitore del premio è l'ex tecnico della Fiorentina e attualmente allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino.
Mese devastante
Mese devastante quello di febbraio per il mister e la compagine bergamasca, che è caduta solo all'andata dei turni eliminatori di Champions League contro il Borussia Dortmund salvo poi ribaltare il risultato al ritorno.
Percorso (quasi) netto in Serie A
In Serie A invece l'Atalanta si è fermata solo contro il Como in un pareggio, per poi fare percorso netto nel resto delle partite e risalendo piano piano la classifica.
