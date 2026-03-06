Febbraio devastante per Palladino e la sua Atalanta: è lui l'allenatore del mese

La Lega Serie A ha appena annunciato l'allenatore del mese di febbraio. Il vincitore del premio è l'ex tecnico della Fiorentina e attualmente allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino.

Mese devastante

Mese devastante quello di febbraio per il mister e la compagine bergamasca, che è caduta solo all'andata dei turni eliminatori di Champions League contro il Borussia Dortmund salvo poi ribaltare il risultato al ritorno.

Percorso (quasi) netto in Serie A

In Serie A invece l'Atalanta si è fermata solo contro il Como in un pareggio, per poi fare percorso netto nel resto delle partite e risalendo piano piano la classifica.