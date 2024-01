Brekalo, la cessione ad un altro club era già cosa fatta: I documenti inviati dalla Fiorentina e la risposta mancata

Josip Brekalo è divenuto ufficialmente un giocatore dell'Hajduk Spalato fino alla fine di questa stagione.

Accordo già fatto

Una conclusione a sorpresa di questa vicenda anche perché la Fiorentina aveva già trovato un accordo per il suo passaggio alla Dinamo Zagabria. Documenti già tutti compilati e spediti per mail al club della capitale croata, bastava una semplice risposta per completare l'iter.

La Dinamo si è bloccata

E invece niente, la Dinamo si è fermata sul più bello, senza un motivo apparente, se non quello relativo alle perplessità del nuovo allenatore che stava prendendo il posto di Jakirovic, lasciando così spazio all'inserimento dell'Hajduk.

Sportske Novosti pubblica stamani tutte le mail che sono intercorse tra la Fiorentina e la stessa Dinamo dando particolare rilievo alla vicenda, anche perché era uscita dalla società di Zagabria una versione molto diversa di questa vicenda.