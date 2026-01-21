Riecco l'arbitro che Vanoli ha trovato al suo esordio in viola. E ha già diretto uno sfortunato Fiorentina-Cagliari

La partita tra Fiorentina e Cagliari in programma sabato prossimo con inizio alle ore 18, sarà diretta da Marco Guida.

I precedenti con i viola

Lo score complessivo parla di: 9 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. Mentre in casa è di: 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Quest'anno i gigliati lo hanno già incrociato in: Genoa-Fiorentina 2-2, gara di esordio di Paolo Vanoli sulla panchina viola, e Parma-Fiorentina 1-0. L'ultimo successo della Fiorentina è stato ottenuto contro la Lazio in casa (2-1) il 26 febbraio 2024.

C'è già un Fiorentina-Cagliari…

Guida ha già arbitrato un Fiorentina-Cagliari ed è un precedente di quelli negativi, perché i viola hanno perso al Franchi (1-3) il 26 aprile 2015. L'allenatore della squadra era Vincenzo Montella.