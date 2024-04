Sabbe: "Lasciatemi giocare la partita storica contro la Fiorentina. Siamo in grado di battere chiunque, anche i viola"

Gol e assist, il giovane Kyriani Sabbe è stato uno dei migliori in assoluto in campo nella partita di campionato vinta dal Club Brugge, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, contro il Genk.

“Lasciatemi giocare”

“Lasciatemi giocare contro la Fiorentina - ha detto - più partite faccio e meglio è. Sono un giocatore di calcio, giusto? Quella semifinale sarà una partita storica per noi e non vedo l'ora di giocarla".

“Possiamo battere chiunque”

E inoltre: "Dobbiamo giocare a calcio come abbiamo fatto nelle ultime settimane perché se facciamo il nostro gioco possiamo battere chiunque, anche i viola. Vedremo quali saranno le nostre possibilità di arrivare in finale".