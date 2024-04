Sabbe: "Grande momento, ma dobbiamo continuare a lavorare duro verso la Fiorentina. Possono essere settimane storiche"

Giovedì la Fiorentina ospiterà il Club Brugge al ‘Franchi’, per la semifinale d'andata di Conference League. Intanto, i belgi in campionato strapazzano il Genk con un sontuoso 0-3 e proseguono la corsa al titolo in patria. A tal proposito, il terzino classe 2005 Kyriani Sabbe ha parlato ai canali ufficiali del club.

“Possono essere settimane storiche”

Ecco le sue parole: “Oggi è andata bene, il primo gol è stato anche inaspettato per certi versi. Non possono essere del tutto soddisfatto del mio primo tempo, ma nella ripresa siamo usciti tutti al meglio e l'abbiamo chiusa. Grande momento? Vero, infatti dobbiamo continuare a lavorare duro perché la stagione non è ancora finita. La strada è lunga e abbiamo almeno quattro gare decisive nei playoff, compresa la semifinale contro la Fiorentina. Possono essere settimane storiche”.