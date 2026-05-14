UFFICIALE: Juventus-Fiorentina si giocherà domenica, ecco l'orariio. Le altre gare per la Champions...

Sembra incredibile, invece è tutto vero. Juventus-Fiorentina, quantomeno, ha finalmente una data. Per la 37esima giornata di campionato è andato in scena un lungo teatrino, riguardante la contemporaneità delle gare valide per la Champions League. Il problema numero uno? La città di Roma: nello stesso giorno sono in programma, infatti, il derby capitolino e la finale degli Internazionali di tennis.

L'incredibile teatrino per gli orari della lotta Champions

Da qui è arrivata inizialmente la decisione della prefettura di programmare Roma-Lazio lunedì 18 maggio in serata, andando contro alle possibilità di disagio per ordine pubblico (motivo per il quale i derby di Roma non vanno più in scena in orari serali). Ma la notizia non riguarda solo il derby, bensì tutte la gare valide per la lotta ai posti in Champions (per la contemporaneità), tra cui Juve-Fiorentina. La Lega Serie A ha intrapreso a tutti gli effetti una battaglia per rivendicare il giorno e l'orario inizialmente immaginati, ovvero domenica alle 12:30. La proposta è stata poi quella di anticipare Roma-Lazio, così come tutte le altre gare, a mezzogiorno: così viene guadagnato un piccolo margine di tempo per far defluire gli spettatori dopo il match e facilitare l'ingresso del pubblico sul Centrale di tennis.

Colpo di scena finale: decisione ufficiale

Insomma, la prefettura sembrava aver preso una decisione definitiva. Invece è arrivata l'ufficialità dell'accettazione della proposta della Lega: Juventus-Fiorentina si giocherà domenica alle ore 12:00. Così come tutte le altre gare valide per la lotta alla Champions League, ovvero Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan e Pisa-Napoli.