Dopo Paratici il Tottenham perde (per scelta) anche l'allenatore
Dopo Fabio Paratici, passato alla Fiorentina, il Tottenham perde anche l'allenatore. Notizia di queste ore infatti che il club londinese abbia esonerato l'allenatore Thomas Frank, che solo nel 2025 era subentrato a Postecoglou a seguito della vittoria dell'Europa League.
Nel comunicato del Tottenham si legge come la scelta sia stata figlia dei risultati e delle prestazioni negative della squadra, che hanno di fatto reso necessario un cambio per dare una scossa all'ambiente.
