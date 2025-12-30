Il designatore arbitrale di Serie A e Serie B Gianluca Rocchi ha risposto alle polemiche della Lazio sul gol dell'Udinese, paragonandolo a quello annullato a Meister in Pisa-Fiorentina: “In quel caso passano due secondi tra il tocco di mano e il tiro che supera De Gea, quindi si può parlare di immediatezza. Nel caso di Davis, dopo il tocco di mano fa quatto dribbling prima di calciare. Mi rendo però conto che serve fare chiarezza su questa regola, perché il concetto di immediatezza sta mettendo in difficoltà i nostri arbitri".

“Il gol del Pisa non si può annullare”

“Ad ogni modo - aggiunge Rocchi - se ragiono da appassionato di calcio vi dico che per me sono entrambi gol buoni, anche quello del Pisa contro la Fiorentina. Per me non si possono annullare certi gol, diverso sarebbe invece se il gol venisse segnato direttamente con l mano. Quanto al comunicato della Lazio, dico solo che se qualcuno non crede alla nostra buona fede, io domattina mi dimetto. Su questo non transigo, non accetto che qualcuno pensi che gli arbitri non siano onesti intellettualmente”.