Calabria non è più ufficialmente un giocatore del Bologna: sta a lui scegliere il futuro. Fiorentina e club dalla Turchia restano opzioni

Davide Calabria, calciatore del Milan, non è più ufficialmente un giocatore del Bologna. Il terzino è tornato alla base dopo il prestito di sei mesi in rossoblù, dove ha vinto la Coppa Italia in finale proprio contro i rossoneri. Quale futuro lo attende?

Il portale de La Gazzetta dello Sport ribadisce le possibilità del futuro di Calabria: occhio all'interesse da parte della Fiorentina, dove ritroverebbe Stefano Pioli come allenatore. Attenzione anche alla Turchia, dove ci sono alcuni club che hanno effettuato un sondaggio.