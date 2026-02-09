Paratici taglierà più fili possibili col passato. Le difficoltà per un dialogo con Fortini

Il nuovo ds della Fiorentina, Fabio Paratici, taglierà più fili possibili col passato, anche per alleggerire il monte ingaggi. Lo si legge stamani sul Corriere Fiorentino.

Dodò e Fortini

Poi c'è anche la questione rinnovi, ed in particolare quelli di Dodò e Fortini. Per il brasiliano i colloqui con gli agenti sono iniziati ancor prima dell'insediamento ufficiale di Paratici - scrive ancora il quotidiano locale - per il ragazzo Under 21 si tratta di ristabilire un rapporto come minimo sereno con il procuratore.

Missione difficile

Missione difficile ma non impossibile, e il fatto che a gennaio la richiesta per farlo partire sia sempre stato vicina ai 15 milioni è stata una prima dimostrazione di stima.