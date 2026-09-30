Roggi: "Kayode non è un rimpianto, abbiamo calciatori altrettanto forti. Mi aspetto molto di più da Atta"

L'ex calciatore della Fiorentina Moreno Roggi ha commentato l'inizio di stagione viola durante il Pentasport di Radio Bruno, soffermandosi in particolar modo sulle qualità dei singoli giocatori gigliati.

Rimpianto Viola?

“Rimpianto Kayode? E' stato venduto per un'ottima cifra - ha detto l'ex terzino gigliato - Con il senno del poi è facile parlare, ma ogni decisione è figlia del momento. Concentriamoci sui giocatori che sono ancora in viola, che sono altrettanto forti”.

Il rendimento di Fagioli

L'ex calciatore si è soffermato sull'ottimo inizio di stagione di Fagioli, che negli ultimi giorni di mercato sembrava in procinto di partire: “Anche Fagioli pochissimo tempo fa era destinato ad andare via, anche perché non rientrava nel gioco di Grosso. Con Vanoli è ritornato basilare. Questo è un giocatore da nazionale, e si vede da come sta giocando”.

Inizio difficile

Infine un giudizio su due giocatori finora in ombra: “Mi aspetto molto di più di Atta. Mi piacerebbe vedere giocare Oulai con più continuità, magari vicino a Fagioli. È un giocatore che mi piace tantissimo. Ha un temperamento da lottatore. Arriverà il momento in cui li vedremo insieme”.