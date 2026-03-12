Mandragora: "Alla Conference ci teniamo, io sono molto legato e la vorrei regalare a Firenze. Nessun proclama per Cremona, siamo in difficoltà"

Primo ad esprimersi è Rolando Mandragora che a Sky ha parlato del successo viola sul Rakow:

"Ho cercato di recuperare la seconda palla ma il grande merito è di Cher, ha fatto un bel gol. Ci voleva questa vittoria, spesso quando vinciamo dopo non riusciamo a proseguire su quella strada. Ora ci aspetta la partita di Cremona, dove ci serve una grande prestazione.

Alla Conference ci teniamo, non deve essere un intralcio ma qualcosa di importante, che teniamo lì. Negli anni scorsi ci ha dato tanto entusiasmo, è una coppa a cui sono legato e la vorrei regalare a Firenze.

Che Fiorentina faremo vedere a Cremona? Una Fiorentina affamata, per fare prestazione ed essere aggressiva, questa è la squadra che ci dobbiamo aspettare, senza nessun proclamo. Siamo un po’ in difficoltà, questa vittoria ci deve dare fiducia".