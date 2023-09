Si avvicina il ritorno in campo della Fiorentina, solo poche ore dopo la trasferta europea a Genk, finita con il pareggio all'esordio in Conference. Oggi pomeriggio alle 15.00, la squadra di Italiano scenderà in campo a Udine per sfidare l'Udinese di Sottil, ma sono tanti i dubbi per l'allenatore viola viste le tante gare di questo periodo.

Terracciano si riprenderà il posto tra i pali. Dodo a destra con Parisi a sinistra pronto a far rifiatare Biraghi. Al centro c'è ancora Milenkovic insieme a uno tra Quarta e Ranieri, con l'argentino in vantaggio. Pronto al turnover anche Arthur, con Maxime Lopez che potrebbe esordire dal1'. Al suo fianco ci potrebbe essere Duncan. Davanti Kouame e Brekalo proveranno a non far sentire l'assenza di Nico Gonzalez, con Bonaventura che si riprende il posto sulla trequarti. Ballottaggio davanti con Nzola in vantaggio su Beltran.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Quarta, Milenkovic, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Kouame, Bonaventura, Brekalo; Nzola.