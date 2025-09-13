Il solito Yerry Mina: prima firma il gol dell'1-0, poi il balletto sfrenato già virale sui social - VIDEO

Si è da poco conclusa Cagliari-Parma, con la squadra di Pisacane che ha strappato il primo successo del suo campionato per 2-0 grazie al gol di un ex Fiorentina. Infatti, è di Yerry Mina la rete dell'1-0, di testa su sviluppi da calcio d'angolo.

Come suo consueto, l'eclettico centrale colombiano non ha perso tempo ed ha esultato in modo… particolare. Il video ha già fatto il giro del web, con un balletto che ricorda quelli visti anche a Firenze, come in occasione della lotteria dei rigori vinta contro il Bologna in Coppa Italia quando segnò dal dischetto.