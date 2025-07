Ex calciatore di Lazio, Reggina, Cagliari e Sampdoria ma non solo, Pasquale Foggia oggi è il direttore sportivo del Pescara ed ha parlato a NewsSuperscommesse.it soffermandosi su Pioli e sul ritorno di Dzeko in Italia.

‘L’esperienza di Pioli aiuterà la Fiorentina’

“Mi sembra che Pioli abbia scelto di nuovo Firenze con l'entusiasmo di un ragazzino, con la differenza di avere una grandissima esperienza dalla sua che aiuterà tutta la Fiorentina. Un ritorno come il suo fa parte del bello del calcio e mi auguro che possa togliersi belle soddisfazioni anche in questa città”.

Immobile per il Bologna, Džeko per la Fiorentina: significano che l'età anagrafica nel calcio conta fino a un certo punto? Da chi si aspetta di vedere più goal?

“Soprattutto per certi giocatori, direi proprio di sì. Tra questi, pure se ne sono rimasti pochi in circolazione, ci sono proprio loro due. Finché avranno dalla loro ci sarà una condizione fisica di un certo livello, resterà bellissimo goderseli fino in fondo. Sono due attaccanti eccezionali, anche se diversi per caratteristiche, ed entrambi hanno vinto tantissimo nella propria carriera. Tuttora, sono un esempio per molti ragazzi. Questa volta non posso che essere di parte, per cui spero che Ciro (Immobile, ndr) potrà fare meglio di Džeko, perché è un mio carissimo amico e merita di ottenere altre belle soddisfazioni”.