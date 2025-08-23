Né il Brasile (Flamengo), né tantomeno la Russia (CSKA Mosca) sembrano attrarre più di tanto Lucas Beltran, che vorrebbe rimanere a giocarsi le sue carte in Europa, a questo punto però non a Firenze, o tuttalpiù tornare al River Plate. L'argentino non ha ancora rifiutato ufficialmente la formazione moscovita ma il tentennamento è piuttosto emblematico. La Fiorentina dal canto suo si è liberata dall'impiccio di mercato, anticipando l'operazione Piccoli ma vorrebbe comunque alleggerirsi dalla posizione di Beltran.

E sullo sfondo c'è il River Plate che ai 10-15 milioni non vorrebbe arrivarci, sperando di ottenere uno sconto sul fil di lana del mercato. Opzione forse concordata con lo stesso Beltran.