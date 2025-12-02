Pruzzo: "Non è la prima volta che Piccoli calcia addosso al portiere. Dzeko? Ai miei tempi..."
Ospite di Rtv 38, l'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato della crisi della Viola in questa maledetta stagione: “Le parole di Dzeko le ho interpretate come una resa totale della squadra”.
E ancora: “Ai miei tempi non avevamo l'abitudine di andare sotto la curva, ma andare lì col megafono mi sembra una resa incondizionata da parte dei giocatori”.
Sul cambio in panchina
“Da Pioli a Vanoli non è cambiato niente, anzi mi sembrano addirittura peggiorate le prestazioni”.
“Potevano farcene quattro”
"Non è la prima volta che Piccoli tira addosso al portiere, ma calciare anche da lì non è mica facile. Invece De Ketelaere ha fatto quello che voleva, il nostro attacco è stato inesistente. Potevano tranquillamente segnarci quattro gol nel primo tempo di Bergamo".
