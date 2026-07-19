Un centrocampo di qualità come 14 anni fa: quando la tecnica batte i muscoli

L'arrivo di Oulai fa tornare alla mente un altro set di centrocampisti della Fiorentina: il paragone lo si legge su La Nazione.

Qualità batte muscoli

L'archetipo del centrocampo tecnico e di qualità, che domina le partite col possesso, a discapito di sembrare troppo leggero: una definizione che va bene per la Fiorentina di oggi, come per quella del 2012 con Pizarro, Borja Valero e Aquilani. E anche per questo, non ci sarà da stupirsi se il centrocampo viola della prossima stagione sarà davvero composto da Oulai, Fagioli e Atta.

Ricambio generazionale

Il focus però ricade sull'età media: Borja Valero (27), Aquilani (28) e Pizarro (32) erano più in là con gli anni rispetto a Fagioli (25), Atta (23) e Oulai (20). Stessa filosofia, ma pedigree più giovane, e quindi un percorso di crescita che parte prima, ma che ha potenziale per sbocciare.