Graziani: "Io giocherei con Piccoli accanto a Kean. Per la Fiorentina o sarà svolta o sarà ancora peggio di adesso"

A Radio Sportiva ha parlato l'ex Fiorentina Ciccio Graziani, intervenendo sulla gara di oggi tra viola e Roma al Franchi.

Le parole di Graziani

“Io farei giocare Piccoli con Kean, sono sempre per la doppia punta, poi non so come la pensa Pioli. Contro la Roma sarà una partita difficile. Pur avendo una squadra tecnicamente più forte rispetto allo scorso anno il campo non lo dimostra".

Roma favorita

"Queste però son gare dove può succedere di tutto. O è la svolta o la situazione peggiora e basta. E' un ostacolo duro per i viola, che però sono attrezzati per fare qualsiasi risultato. Vediamo se avranno anche un pizzico di fortuna. Al momento però vedo la Roma favorita, anche per l'aspetto psicologico”.