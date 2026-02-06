Dopo la presentazione del nuovo direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici e in vista della sfida contro il Torino, il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “La conferenza mi è sembrata da parte di un uomo intelligente. Non è ancora un vecchio del mercato e si vede che è uno molto furbo. Insomma, si è presentato bene a Firenze. Ha grande esperienza e ci punto, so che ha tanta voglia di mostrare la lezione imparata al calcio italiano”.

“Il futuro dipende molto dalla salvezza. Buona presentazione di Paratici”

Futuro della Fiorentina? “Purtroppo dipende molto dalla salvezza. Non puoi fare programmi senza la garanzia di rimanere in Serie A, poi vedremo cosa farà Kean e tutto il resto. Se ci dovessimo salvare e Paratici portasse De Zerbi, io sarei il più felice del mondo”.

“Non ha carta bianca, ma può agire sulle scelte strategiche”

“Non esiste nessuno che ha carta bianca in tutto, non può fare quello che vuole e giustamente. Renderà conto a Commisso, perché è il presidente a metterci i soldi. La carta bianca non esiste per nessuno, ma sono sicuro che potrà agire sulle scelte strategiche. L'ha detto lui di volere una Fiorentina sul profilo internazionale, sarà importante vedere passi in avanti. Perché qui si è sempre ricominciato da zero”.