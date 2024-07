Tutta la delusione in casa Hajduk per la mancata permanenza di Brekalo. E dalla Croazia assicurano: "Proverà a convincere Palladino"

Kalinic non trattiene Brekalo

Dalla Croazia raccontano tutta l'amarezza in casa Hajduk Spalato per la mancata permanenza di Josip Brekalo. L'attaccante di proprietà della Fiorentina era arrivato a gennaio e sembrava aver trovato la sua giusta dimensione a Spalato. Anche per questo sia il ds Kalinic che il nuovo tecnico Gattuso speravano di poter continuare con lui in rosa.

Il croato farà ritorno a Firenze

Non sarà così, visto che il club croato ha comunicato questa mattina che rientrerà come da scadenza di contratto alla Fiorentina, augurandogli buona fortuna per il proseguo della carriera. Adesso, scrive il portale 24sata.hr, tornerà a Firenze per convincere Palladino, ma la sensazione è che il croato abbia nuovamente le valigie pronte.