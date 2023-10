Al portale ungherese nemzetisport.hu, ha parlato l'attaccante del Ferencvaros Aleksandar Pesic in vista della partita di stasera contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Penso che il campionato italiano sia il più forte al mondo dopo quello inglese. Tatticamente, ogni squadra è incredibilmente preparata, i difensori sono tosti, gli attaccanti sono veloci. Sono stato felice quando ho saputo che avremmo incontrato anche la Fiorentina nella fase a gironi, Nikola Milenkovic è un mio buon amico, e se giocherò probabilmente ci affronteremo più di una volta. Tuttavia, non ci siamo sentiti negli ultimi giorni... Anche Luka Jovic ha recentemente giocato nella Fiorentina e ho un buon rapporto con lui. A proposito, ho visto la Fiorentina giocare a Belgrado in estate, la partita di precampionato con la Stella Rossa, non pensavo che sarei stato in grado di giocare contro di lui in una partita competitiva"

E sul girone: "Il Cukaricki è una buona squadra, ma sento che le altre tre tre lotteranno per i primi due posti del gruppo. Giovedì (oggi ndr) a Firenze sarà probabilmente uno dei novanta minuti più difficili, ma non dobbiamo avere paura. Sono sicuro che anche gli italiani non ci prenderanno alla leggera, visto che Ferencvaros si è ormai guadagnata una reputazione anche sulla scena internazionale".

E su Stankovic: "Ha passato metà della sua vita in Italia, conosce le squadre, segue ancora oggi il campionato. Non molto tempo fa era l'allenatore della Sampdoria, quindi conosce bene la Fiorentina. Sono sicuro che sa a cosa dobbiamo prestare attenzione contro i fiorentini".