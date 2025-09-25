Malusci a FN: “Questa Fiorentina non sta bene. Per me Pioli dovrebbe giocare con la difesa a quattro"

Durante Hangover Viola, trasmissione in streaming di Fiorentinanews.com, è intervenuto l’ex difensore viola Alberto Malusci, parlando dell’attuale situazione in casa Fiorentina.

Le parole di Malusci

“È sicuramente un momento difficile. Ci aspettavamo tanto di più dalla squadra visto quello che è stato fatto e detto in estate. Sono arrivati buoni giocatori e tenuti migliori. Adesso mi aspetto più compattezza anche se è difficile. Amo la Fiorentina e mi piacerebbe vederla alzare un trofeo. A volte le annate partono storto ed è difficile uscirne. Pioli però è bravo e la rosa è la più forte dell’era Commisso. Pioli ora deve lavorare soprattutto sulla testa. I presupposti ci sono per fare bene, manca una vittoria in questo momento. Serve vincere a Pisa”.

Il pensiero su Pioli

“In questo momento la squadra non sta bene, l’attacco fatica. Piccoli e Kean però lo scorso anno hanno segnato molto e credo che due attaccanti bravi insieme possono giocare. Non servono attenuanti: è stato fatto un buon mercato, ma ora stanno faticando tutti. Serve che Pioli trovi la quadra. In difesa per me bisogna giocare a quattro e a tre in mezzo: 4-3-2-1 o 4-3-1-2, davanti ti puoi sbizzarrire. Dodo e Gosens sono limitati in questo modo? Ma si preferisce che spingano loro o avere un’artiglieria pesante davanti? Io preferisco la seconda. Chi ha qualcosa in più adesso deve farsi valere anche all’interno dello spogliatoio”.

Serve carattere

“Pioli credo che abbia in mente una squadra che possa offrire più soluzioni: la ripartenza dal basso o con le sventagliate del portiere per gli esterni. A Pioli piace giocare a calcio, certo servono anche che gli interpreti mettano a disposizione più carattere. Il centrocampo è un misto di qualità e quantità, ora serve che vengano fuori loro”.