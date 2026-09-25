Ecco come potrebbe essere la terza maglia della Fiorentina - FOTO
Il sito specializzato Footy Headlines è uscito con una possibile anticipazione della terza maglia della Fiorentina, che da quest'anno è tornata ad avere Joma come sponsor tecnico.
I dettagli della divisa
Di colore blu, con giglio bianco, la divisa sarebbe un omaggio alla città di Firenze ed al suo monumentale patrimonio rinascimentale.
Il colletto a V e i bordi delle maniche sono rifiniti con un elegante profilo nei colori rosso bianco e blu navy, andando a creare un netto contrasto.
La foto
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