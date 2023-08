Iniziata la vendita dei biglietti per Fiorentina-Lecce: ecco i prezzi della prima stagionale a Firenze. La Curva Ferrovia...

Inizia oggi la vendita dei biglietti per Fiorentina-Lecce, prima partita di campionato che la squadra di Italiano giocherà in casa dopo l'esordio di sabato contro il Genoa al Ferraris.

Per quanto riguarda le due curve, Fiesole e Ferrovia (tutta aperta tranne il settore adiacente al settore ospiti), il prezzo del biglietto intero è di 18 euro, mentre per il matchday (acquisto il giorno stesso della partita) si sale a 20 euro. In Maratona i prezzi variano dai 19 euro della laterale ai 56 euro del parterre coperto. 22 euro per la Tribuna esterna, 45 per la laterale. Parterre centrale a 40 euro.