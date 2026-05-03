L'Inter batte il Parma ed è ufficialmente Campione d'Italia. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Si è chiuso ufficialmente il campionato di Serie A, per quanto riguarda la corsa al titolo, con la vittoria matematica da parte dell'Inter di Chivu, che con i tre punti conquistati a San Siro contro il Parma si è laureata Campione d'Italia.

Il match è finito 2-0 per i nerazzurri, con la rete di Thuram a chiusura del primo tempo e il raddoppio di Mkhitaryan a una decina di minuti dal termine. Gap salito a +12 sul Napoli, a tre giornate dal termine, e dunque non più colmabile.

La nuova classifica

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 82, Napoli 70, Milan 67, Juventus 65, Como 62, Roma 61, Atalanta 55, Sassuolo 49, Bologna 49, Lazio 48, Udinese 47, Parma 42, Torino 41, Genoa 40, Fiorentina 37, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 20, Pisa 18.