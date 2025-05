Tiene banco in casa Fiorentina il tema del nuovo allenatore. E non potrebbe essere altrimenti dopo il clamoroso addio di Raffaele Palladino. La Nazione fa l'identikit del profilo che si siederà sulla panchina viola dalla prossima stagione.

L'identikit

Gli indizi portano a un nome esperto, con i dirigenti viola che starebbero cercando un allenatore sulla piazza già da tempo dopo i “novelli” Italiano e Palladino (novelli almeno per piazze come Firenze). Per questo sono al momento da escludere i nomi di De Rossi, Aquilani e Farioli, con quest'ultimo che però propone un'idea di calcio che intriga i dirigenti viola ed è stato avvistato a cena in città nelle ultime ore.

I papabili

E così i nomi più papabili portano a Stefano Pioli e Marco Baroni, con Sarri sullo sfondo (la società sembra non voler puntare sul suo nome) e i più giovani Paolo Vanoli e Alberto Gilardino possibili alternative.

Fiorentina di seconda fascia

C'è però una mezza certezza in tutto il caos delle ultime ore. La Fiorentina è di seconda fascia nella scelta del nuovo tecnico e in un giro di panchine immenso in Serie A. I viola dovranno aspettare che le big (Juventus, forse Inter, Milan, Atalanta e le romane) abbiano fatto le loro scelte per andare a pescare tra i rimanenti. Difficile che un tecnico si leghi ai viola in maniera esclusiva prima della scelta dei top club.